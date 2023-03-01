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Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor

Giriş: 01.03.2023 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi
AA

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,65 artış göstermişti.

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