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ŞUBAT ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2023 kira artış oranı nasıl hesaplanır? Şubat yeni kira artış oranı ne kadar?

Gözler kira artış oranında: Şubat ayı kira artış oranı hesaplaması

Her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira artış oranına çevriliyor. Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanması beklenirken kira artış oranı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Şubat ayı kira artış oranı ile ilgili güncel bilgiler...

Giriş: 03.02.2023 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Enflasyon rakamlarının açıklanmasında geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kira artış oranının sabit kalması ile ilgili karar açıklanmıştı. Kira artış oranı 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 olacağı açıklanmıştı. Peki, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Ancak geçtiğimiz sene kira artış oranlarına sınırlama getirilmişti. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

  • KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

    Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.

    1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

    Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

  • YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

    - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

    - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

  • Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

    Kira artış oranı: %25

    Ekim ayı kira artış tutarı: 250

    Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

  • Örnek konut kirası hesaplama: 2.000 TL

    Kira artış oranı: %25

    Ekim ayı kira artış tutarı: 500

    Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

  • Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

    Girdiğiniz Artış Oranı: %25

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

  • İŞYERİ ÖRNEK HESAP

    Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

    Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

    Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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