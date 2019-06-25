Steam yaz indirimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, yaz indirimlerinin başladığını duyurdu. Peki, Steam yaz indirimi 2019 ne zamana kadar devam edecek?

STEAM YAZ İNDİRİMİ 2019

Türkiye Saati ile 25 Haziran akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da sona erecek.

PUBG STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİRDİ Mİ?

Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Haftanın en çok satan oyunlarını sizler için derledik;

Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Ark Survival Evolve, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injusice 2, Yakuza 0, FM19