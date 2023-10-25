STEAM'DEN AÇIKLAMA

Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek.

20 Kasım'dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye'deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: "LATAM-USD" (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve "MENA-USD" (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam'de istedikleri fiyata satabilir. Bu yeni fiyatlandırma bölgelerine dâhil olan tüm ülkelerin/bölgelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.