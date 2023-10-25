Steam Türkiye'den çekiliyor mu? Oyunculara kötü haber: Steam dolar kuruna geçiyor!
Dijital oyun dağıtım platformu Steam'den oyunseverlere kötü haber geldi. Steam, Türkiye'den çekiliyor. Yapılan açıklamaya göre; 20 Kasım'dan itibaren uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde artık dolar kuruna geçiliyor. İşte, Steam'den Türkiye kararı hakkında açıklamalar...
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Dünya'nın en çok kullanılan dijital oyun dağıtımı platformlarından biri olan Steam uzun zamandan beri Türkiye için özel fiyat politikası uyguluyordu. Ancak şirketten yapılan son açıklamaya göre; Steam dolar kuruna geçiyor. İşte, Steam'den Türkiye kararına ilişkin açıklamalar...
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STEAM TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?
Türkiye'de de hizmet veren Steam artık Türk Lirası desteğini geri çekeceğini açıkladı.
Dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu.
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STEAM'DEN AÇIKLAMA
Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek.
20 Kasım'dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye'deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: "LATAM-USD" (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve "MENA-USD" (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam'de istedikleri fiyata satabilir. Bu yeni fiyatlandırma bölgelerine dâhil olan tüm ülkelerin/bölgelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.
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Neden şimdi?
Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.
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Türk Lirası cinsinden olan Steam cüzdanı bakiyeme ne olacak?
20 Kasım 2023'te, Steam cüzdanınızın mevcut bakiyesi o günün kuruyla USD'ye dönüştürülecek.
Oyun içi satın alımlar ne olacak?
Bundan sonra bu yeni LATAM-USD ve MENA-USD fiyatlandırma bölgelerindeki oyun içi satın alımlarda varsayılan olarak USD kullanılacak.
Abonelikler ne olacak?
Steam'de Arjantin Pesosu veya Türk Lirası cinsinden devam eden bir aboneliği olan müşterilerin mevcut abonelik süreleri sona erdikten sonra otomatik bir şekilde sona erecek. Steam'de hesabınızın abonelik yönetimi sayfasına giderek aboneliğinizi USD cinsinden devam ettirebilirsiniz. Bu sayfaya gitmek için Steam istemcisinin sağ üstünde yer alan kullanıcı adınıza tıklayın, "Hesap detayları"nı seçin ve sayfanın üstünde yer alan "Abonelikleri düzenle"ye tıklayın