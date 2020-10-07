Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikinci başkan, başkan vekilliği ile üyeliklere yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı atama kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre SPK İkinci Başkanlığına Yavuz Koç, Başkan Vekilliğine Taha Meli Arvas, üyeliklere ise; Mutalip Ünal, Mutlu Akın, Yusuf Kaya ve Ali Akay getirildi.