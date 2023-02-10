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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketlerin depremzedelere yardımını kolaylaştırmak için karalar aldı. SPK, daha önce yaptıkları genel kurullarda bağış kararı almayan şirketlerin şimdi bağış yapılıp daha sonra ilk genel kurulda bu karar alabilmesinin önünü açtı. SPK kararında 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketler bakımından, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla şu kararların alındığını duyurdu.

KAMUYA DUYURULMAK ZORUNDA

SPK'nın aldığı kararlar şöyle:

Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklık;

1) Yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak; böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında öngörülecek tutarda bağış yapabilecek.

2) Yönetim kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacak.

3) Yönetim kurulu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

ARACI KURUMLAR HARİÇ

Diğer yandan SPK, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan sınırın hesaplanmasında, yatırım hizmet ve kuruluşlarına ilişkin diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, aracı kurumlar tarafından deprem dolayısıyla yapılan bağışların dikkate alınmamasına karar verdi.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklıkları Kurul'un halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerine de tabi olmaları nedeniyle, bağış esnekliğinden yararlanacak.

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