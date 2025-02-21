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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme - Borsa Haberleri

        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi. Söz konusu açıklama Borsa İstanbul'da yüzde 2'yi aşan bir kayıp yaşanmasının ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:25
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        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
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        Borsa İstanbul'sa BIST 100 endeksinin yüzde 2.09 düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından SPK'dan açıklama geldi.

        Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

        SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

        EN ÇOK NEREDEN ALINDI NEREDE SATILDI?

        SPK tüm kurumların işlemlerini incelemeye alacağını açıklarken gözler bugünkü işlemlere çevrildi. Borsa İstanbul bugün yüzde 2'nin üzerinde gerilerken günlük olarak en büyük net satış 3.5 milyar TL ile Yapı Kredi Yatırım üzerinden geldi. Bu kurumu 1.3 milyar TL ile Bank of America takip etti.

        Kurum Net satış (milyon TL)
        Yapı Kredi Yatırım 3513
        Bank of America 1305
        TEB Yatırım 469,7
        Meksa Yatırım 263,7
        Yatırım Finansman 200,7

        En fazla net alım ise 1.2 milyar TL ile İş Yatırım ve 1 milyar lira ile Info Yatırım üzerinden yapıldı.

        Kurum Net alım (milyon TL)
        İş Yatırım 1195
        Info Yatırım 1040
        Ak Yatırım 684,6
        Garanti BBVA 427,1
        Global Men. Değ. 419,5
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