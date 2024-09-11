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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan 6 kişiye geçicici işlem yasağı - Borsa Haberleri

        SPK'dan 6 kişiye geçicici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ​​​​​​​Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:02
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        SPK'dan 6 kişiye geçicici işlem yasağı
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        SPK bülteninde şu ifadelere yer verildi:

        "NTHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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