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        Haberler Gündem Güncel Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!

        Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya bakan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü incelemeye aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:17
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        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
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        Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

        Olayı soruşturan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü de incelemeye aldığı öğrenildi.

        Buna göre savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili tüm dosyaları istedi.

        Engelli olduğu söylenen çocuğun merdivenden düşerek hayatını kaybettiği, ancak cansız bedenine otopsi yapılmadığı ileri sürülmüştü.

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