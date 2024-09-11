Son dakika haberi: M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama | Sağlık Haberleri

Son dakika haberi: M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama | Sağlık Haberleri

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.