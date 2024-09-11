Neyse ki, daha fazla su içmek ve yeterli hidrasyonda kalmak bu semptomları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ancak aşırı dehidrasyon tıbbi bir acil durumun işareti olabilir. Siz veya sevdiğiniz biri ciddi şekilde susuz kaldıysa, komplikasyon riskinden kaçınmak ve uygun tedaviyi almak için en kısa zamanda bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir.