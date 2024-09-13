Galatasaray'da Zalewski transferi zora girdi, hedef Armand Lauriente

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Roma ve Zalewski ile uzaktan yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlayan, İtalya'ya oyuncuyu almak için giden Galatasaray'ın hesapları çarşıya uymadı.

Roma'nın 12 milyon Euro'da diretmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar da çift haneli bonservis bedeline çıktı.

İtalyan ekibine 10 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro başarı bonusu öneren Galatasaray, prensipte el sıkıştı.

Zalewski'ye daha önce 2 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşme teklifi sunan Galatasaray, transferde resmiyet kazandırmayı beklerken sert kayaya çarptı. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan ancak Roma'da kazandığı yıllık ücretin yaklaşık beş katı teklif edilince yeşil ışık yakan Zalewski kanadı ise Galatasaray'dan bu kez 3 milyon Euro yıllık ücret ve ek taleplerde bulundu.

REKLAM Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, Galatasaray ile yapacağı kontratta 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de isteyince transfer çıkmaza girdi. İtalya'ya adeta kamp kuran Galatasaraylı yetkililer, transferin son saatlerine girilirken son bir görüşme daha yapacak. Roma, Zalewski'nin kulübe bonservis bedeli kazandırmadan ayrılmasını istemezken, dün akşam gerçekleştirilen antrenmana Polonyalı futbolcu katılmadı.

B PLANI LAURIENTE İstanbul'a eli boş dönmek istemeyen Galatasaray'ın ilk alternatifi ise Sassuolo'dan Armand Lauriente. Geçen haftalarda Sassuolo'nun çift haneli bonservis bedeli beklentisini aşağı çekmek için uğraşan Galatasaray, İtalyan ekibinin inadını kıramamıştı. Nicola Zalewski transferinin uzamasıyla birlikte İtalya'da Galatasaray'a menajer önerileri de geldi. Milan'da rezerv takıma gönderilen Fode Ballo-Toure ve Napoli'nin 33 yaşındaki sol beki Mario Rui'nin temsilcileri, oyuncularını Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılı yetkililer, İtalya'da eş zamanlı olarak görüşmeler yürütüyor.