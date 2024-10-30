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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı | Dış Haberler

        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı

        Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, "Hizbullah'ın sadece Lübnan'ı korumak ve özgürleştirmek için savaştığını" söyleyerek, çalışmalarının selefi Hasan Nasrallah'ın savaşta kalma yaklaşımını sürdürme şeklinde olacağını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:47
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        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
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        Hizbullah'ın eski lideri Nasrallah'ın 27 Eylül'de İsrail hava saldırısında öldürülmesi sonrası Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri olan Kasım, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İran için vekalet savaşı vermediğini ifade etti.

        Kendisini yeni Genel Sektereter olarak seçen Hizbullah Şura Meclisine teşekkür eden Kasım, İsrail saldırısında Gazze'de öldürülen Yahya Sinvar'ı överek, Sinvar'ı "Filistin ve dünyanın özgür insanları için bir kahramanlık simgesi" olarak tanımladı.

        "SAVAŞ YOLUNDA KALMA" MESAJI

        İsrail ile çatışmalarda ağır yara alan Hizbullah'ın geleceğine ilişkin konuşan Kasım, "çalışma programının Nasrallah'ın savaş yolunda kalma yaklaşımının devamı olduğunu" ifade etti.

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        Kasım, 11 aydır savaş istemediklerini ancak savaşa da hazır olduklarını söylediklerini kaydederek, "Hizbullah Lübnan'da İran adına veya onun projelerinin uygulanması için değil, Lübnan'ı korumak ve özgürleştirmek için savaşıyor." diye konuştu.

        Kasım, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Gazze'ye destek olmanın gerekliliğini" vurguladı.

        İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 792 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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