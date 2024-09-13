Eski güzellerden İdil Bilgen'e destek
İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 birincisi seçilmesinin ardından sosyal medyada linç edildi. 1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre ile 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel, Bilgen'e sahip çıktı
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Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi.
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Kraliçe seçilmesinin ardından İdil Bilgen, sosyal medyada bazı kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı.
Ahmet Çakar'ın; "Ben temsil etsem daha iyi" ifadelerini kullandığı bir video da sosyal medyada gündem oldu.
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"BEN KIZIMIZI ÇOK BEĞENDİM"
Sosyal medyada linç edilen İdil Bilgen'e iki Türkiye eski güzeli sahip çıktı.
1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre, İdil Bilgen için; "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşımda bulundu.
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"KINIYORUM"
1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise Nebahat Çehre'nin ardından Ahmet Çakar'ın İdil Bilgen için yaptığı yoruma tepki göstererek; "Ama kendisi daha iyi temsil edermiş... Güldük mü? Hayır. Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.
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Çağla Şıkel'in bu açıklamasından bir süre sonra Ahmet Çakar, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak o sözlerin yıllar öncesine ait olduğunu ifade edip şu açıklamayı yaptı; "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz... Ben bu ifadeleri, bu kızımız için kullanmadım. Bu yaklaşık 6 yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi."
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İDİL BİLGEN HAKKINDA
Türkiye'nin en güzel kızı olarak ülkemizi 'Miss World'de temsil edecek olan İdil Bilgen Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı. Bilgen 1.80 boyunda, 24 yaşında, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre.
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1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel.