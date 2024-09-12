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        Haberler Magazin Türkiye'nin yeni güzeli İdil Bilgen'in hayatından kesitler - Magazin haberleri

        Türkiye'nin yeni güzeli İdil Bilgen'in hayatından kesitler

        Dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında İdil Bilgen, kraliçe seçilerek tacını taktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in gündelik hayatına dair kesitleri derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:48
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          Ülkemizi, uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olanların belirlendiği 'Miss Turkey 2024' dün gece gerçekleşti.

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          2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

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          Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan İdil Bilgen'e tacını geçtiğimiz yılın Türkiye Güzeli Nursena Say taktı.

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          24 yaşındaki İdil Bilgen 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

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          İspanya, ABD, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkeleri gezen Bilgen, hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

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          Instagram yaklaşık 3 bin 500 takipçisini bulunan İdil Bilgen'in yayımladığı fotoğraflardan gündelik hayatından kesitleri derledik...

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          Barcelona

        • 8

          Kiev

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          Kiev

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          Yunanistan

        • 11

          New York

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          New York

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        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Yay
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        Kova
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