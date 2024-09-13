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        Haberler Bilgi Yaşam Türkçe mi yoksa yabancı mı? Farkında olmadan yabancı kelimeler mi kullanıyorsunuz? Sürekli kullandığımız yabancı kökenli kelimeler hangileridir?

        Günlük hayatımızda kullandığımız yabancı kelimeler nelerdir? Hangi yabancı kelimeleri Türkçe zannediyoruz?

        Sözlüklerimize yerleşmiş yabancı kökenli kelimeler, günlük konuşmalarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İşte, hayatınızda sıkça karşılaştığınız ancak kökenlerini bilmediğiniz 15 yabancı kelime.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 08:30
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        • 1

          Türkçede yaygın olarak kullandığımız kelimelerin çoğu, aslında başka dillerden alınmış durumdadır. Dilimizdeki yabancı kelimeleri, kültürel etkileşimin bir sonucu olarak görebiliriz. Bu yazıda, günlük hayatınızda sıkça rastladığınız ve farkında olmadan kullandığınız yabancı kökenli kelimeleri tanıyabilirsiniz.

        • 2

          1. KİTAP

          Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça ktb kökünden gelen "yazılı şey, belge, kitap" sözcüğünden alıntıdır. Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: (Atabetü'l-Hakayık)

        • 3

          2. TELEFON

          Fransa kökenli bir kelimedir. Fransızca'da téléphone "sesi uzağa iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: (Tarik gazetesi, 1885)

        • 4

          3. SALATA

          İtalyanca kökenli bir kelimedir. Venedikçe aynı anlama gelen salata sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük herba salata "tuzlu suya yatırılmış sebze, turşu" anlamına gelir. Bu sözcük, Latince salare "tuzlamak" fiilinden türetilmiştir.

        • 5

          4. BAKKAL

          Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça bkl kökünden gelen bakkal البقالة "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır.

        • 6

          5. BRÜT

          Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca brut “1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince brutus “ağır, hantal, kaba, aptal” sözcüğünden evrilmiştir.

        • 7

          6. SÖMESTİR

          Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca semestre “altı aylık süre, okulda yarıyıl” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semestris “altı aylık süre” sözcüğünden türetilmiştir.

        • 8

          7. KARPUZ

          Yunanca kökenli bir kelimedir. Karpuz sözcüğü Yunancadan Türkçeye geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut'un 1071 yılında yazdığı Dîvânü Lugati't-Türk ve Ali Şîr Nevaî'nin yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn (İki dilin yargılanması) de Karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken olarak geçmektedir.

        • 9

          8. İSKELE

          İtalyanca kökenli bir kelimedir. İtalyanca scala “basamak, merdiven, gemilerin yanaştığı rıhtım” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince scālae “basamak, merdiven” sözcüğünden evrilmiştir.

        • 10

          9. LİMON

          Arapça-Farsça kökenli bir kelimedir. Türkçedeki limon kelimesi, Arapça ve Farsça'da aynı anlama gelen līmūn veya līmōn (ليمون) sözcüğünden alıntıdır.

        • 11

          10. HAFIZA

          Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓa(t) (حافظة) “saklayan, muhafaza eden (şey veya kadın)” sözcüğünden alıntıdır.

        • 12

          11. BAGAJ

          Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca bagage “yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bagaje sözcüğü ile eş kökenlidir.

        • 13

          12. MAVİ

          Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ma" su anlamına gelmektedir. Mavi sözcüğü Arapça "su gibi" anlamına gelen ma'i sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

        • 14

          13. POŞET

          Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca pochette “cepçik, torbacık” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca poche “cep, torba” sözcüğünün +et° ekiyle küçültme halidir. Eski Fransızca da aynı anlama gelen poque veya pocque sözcüğünden evrilmiştir.

        • 15

          14. KAMPÜS

          Fransızca kökenli bir kelimedir. Kampüs sözcüğü Türkçeye Fransızcadan girmiştir. "Kampüs" sözcüğü, 19. yüzyılda İtalyanca'daki "campo" sözcüğünün değişimi ile ortaya çıkmıştır.

        • 16

          15. BERBER

          Farsça kökenli bir kelimedir. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince "barba" (sakal) kelimesidir.

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