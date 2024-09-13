Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Toroslar ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık