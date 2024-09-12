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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen mi, Batshuayi mi? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen mi, Batshuayi mi?

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin sakatlığını devam ederken; teknik direktör Okan Buruk'un forvet tercihi ise belli oldu. İşte son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:42
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        • 1

          Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

        • 2

          Cimbom'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.

        • 3

          Stoper hattında sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması bekleniyor. Sağ bekte Elias Jelert, solda ise Ismail Jakobs veya Berkan Kutlu forma giyecek.

        • 4

          Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara yer alacak.

        • 5

          Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Hakim Ziyech'in forma giyecek. Forvet arkasında Dries Mertens şans bulacak.

        • 6

          İleri uçta Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi, sarı kırmızılıların gol ayağı olacak.

        • 7

          Yeni transfer Victor Osimhen'in ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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