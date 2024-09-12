Galatasaray'da Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen mi, Batshuayi mi?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin sakatlığını devam ederken; teknik direktör Okan Buruk'un forvet tercihi ise belli oldu. İşte son gelişmeler...
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Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
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Cimbom'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.
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Stoper hattında sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması bekleniyor. Sağ bekte Elias Jelert, solda ise Ismail Jakobs veya Berkan Kutlu forma giyecek.
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Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara yer alacak.
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Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Hakim Ziyech'in forma giyecek. Forvet arkasında Dries Mertens şans bulacak.
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İleri uçta Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi, sarı kırmızılıların gol ayağı olacak.
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Yeni transfer Victor Osimhen'in ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.