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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Avustralya, sosyal medya devlerine yanlış bilgi yayma cezaları hazırlığında - Teknoloji Haberleri

        Avustralya, sosyal medya devlerine yanlış bilgi yayma cezaları hazırlığında

        Son dönemde çokça gündemde olan sosyal medyada yayılan hatalı bilgiler Avustralya'da da gündem oldu. Hükümet sosyal medya devlerine platformlar üzerinden yayılan yalan haberler ile ilgili ağır cezalar getirmeye hazırlandığını açıkladı ve bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 08:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 08:16
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        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
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        Sosyal medya uygulamalarının giderek para kazanma alanlarına dönüşmesi ile birlikte, kullanıcıların da burada etkileşim alabilmek uğruna yalan bilgilerle hesaplarını doldurmasına sebep olmaya başladı. Bu yayılan yanlış bilgiler ise özellikle hükümetlerin odak noktası haline geldi.

        Geçtiğimiz dönemde ABD'nin TikTok'u güvenlik sebepleriyle engellemesi, Türkiye'de Instagram'ın engellenmesi birçok uygulama ile karşılaşmıştık. Şimdi ise Avustralya hükümeti sosyal medya devlerine yönelik para cezası uygulamasına gideceğini belirtti.

        Ülkede, yanlış bilginin yayılmasını önleyemeyen internet platformlarına küresel gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezası vereceğini açıklandı. Bu adım, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemek için dünya çapında yapılan bir hamlenin parçası olarak görülüyor, ancak ifade özgürlüğü savunucularını kızdırıyor.

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        YENİ DÜZENLEME İLE CEZALAR GELECEK

        Avustralya hükümeti, tehlikeli yanlış bilgilerin yayılmasını nasıl durduracaklarını belirleyen davranış kuralları oluşturmak için teknoloji platformlarını zorlayacak. Bu kurallar bir düzenleyici tarafından onaylanacak. Bir platform bunu yapamazsa, düzenleyici kendi standartlarını belirleyecek ve uyumsuzluk durumunda şirketlere para cezası verecek.

        HEDEFLENEN İÇERİK TÜRLERİ

        Parlamentoya sunulan yasa tasarısı, seçim bütünlüğüne veya halk sağlığına zarar veren, bir grubu kınamaya veya bir kişiyi yaralamaya çağıran veya kritik altyapıyı veya acil servisleri kesintiye uğratma riski taşıyan yanlış içerikleri hedef alıyor.

        SEÇİM ÖNCESİ DÜZENLEMELER

        Bu yasa tasarısı, Avustralya’nın geniş kapsamlı düzenleyici baskısının bir parçası olup, liderlerin yabancı merkezli teknoloji platformlarının ülkenin egemenliğini aşındırdığından şikayet ettiği bir dönemde geliyor. Bununla birlikte, bir yıl içerisinde yapılacak olan federal seçim öncesinde bu yasa tasarısı sunuldu.

        TEPKİLER VE ELEŞTİRİLER

        İfade özgürlüğü savunucuları, bu düzenlemelerin ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği konusunda endişelerini dile getirirken, hükümet yetkilileri bu adımın Avustralyalıların güvenliği ve refahı için gerekli olduğunu savunuyor. İletişim Bakanı Michelle Rowland, “Yanlış bilgi ve dezenformasyon, Avustralyalıların güvenliği ve refahı için ciddi bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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