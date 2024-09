Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Yüksek lisans dönemimde tez yazarken genelde kafamı boşaltmak için God is an Astronaut çalma listesi açardım. Müzikleri mükemmel olduğu gibi albüm kapakları da kusursuzdu. 1 saatlik bir dinlemenin ardından kaldığım yere geri dönerdim. Aradan yıllar geçti ancak God is an Astronaut'un bu dinlendirici etkisi benden geçmedi.

Bu harika grup şimdi "Falling Leaves" adlı şarkısıyla hayatımıza bir sonbahar sevgisi gibi doğdu. Enstrumental müzik yapan İrlandalı post-rock müzik grubunun benim için favori şarkısı "Fragile". Bunun kolay kolay değişeceğini de sanmıyorum ancak çzidikleri çizginin altına hiç düşmeyen bir müzik grubu God is an Astronaut.

"Falling Leaves" de God is an Astronaut'tan genel olarak aldığım o tadı veriyor: Anda kal, anı hisset ve zihnini boşalt. Heyecanla öneriyorum.