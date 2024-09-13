Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları
"Cuma modu"ndan herkese sevgiler! Sonbahara girdik, bir parça daha ferahladık. Ve tabii ki sonbahar, sırtında melankoli bulutlarıyla geldi. Mevsimlerin vaadettiği şeyleri her seferinde vermesi bizim her seferinde modumuzun değişimini hissetmemiz ne kadar da güzel. Bu haftaki listemizde iddialı olduğunu düşündüğüm üç Türkçe parça var. İki tane de enstrumental yabancı parçamız mevcut. Kendimizi akışa bıraktığımız, geçmişi ya da geleceği değil; anı düşündüğümüz bir listeyle karşınızdayız...
- 1
Metroda mırıldanıyorum, evde mırıldanıyorum, yemek yaparken mırıldanıyorum, çalışırken mırıldanıyorum; farkında bile değilim! DipToplam'dan keyifli bir şarkı günlerdir kulaklarımda: "Her Hakkı Saklıdır"
Vokalde ve klavyede Mert Yiğit Aladağ, davulda Berkan Uysal ve bas gitarda Batuhan Özkan’ın olduğu DipToplam, şehir hayatının bunaltıcı havasını şarkılarıyla dağıtmaya çalışan yeni ve gelecek vaadeden bir grup.
Tarzlarında biraz alternatif rock etkileri görülüyor, armonileri kesinlikle akılda kalıcı. Vokal Mert Yiğit Aladağ'ın sesi temiz ve tam olarak bu şarkıya uygun. Çift sesler de gayet ayarında ve şarkıya derinlik katmış.
"Tek bir söz söyleme
Her hakkı saklıdır
Güneş doğudan doğar
Ama her gün farklıdır
Aslında her insan
Özünde haklıdır ama
Aklına düştü mü
Kendini kandırır"
- 2
Bir yıldız adayından, Burak Akan'dan kavuşmak isteme ancak kavuşamama hikayesi dinliyoruz: "Gözler Buluşur".
"Oldukça Renksiz" ismiyle Spotify'da olan Burak, Kozmik Galaksi ve Deri Pantolon'un ardından üçüncü teklisiyle dijitalde yerini aldı.
Bağımsız ve alternatif bir müzik tarzı yaratan Burak, şarkının elektronik altyapısıyla da oluşturduğu müzikaliteyi desteklemiş. Duygusal kısımlar 'oldukça' dinleyiciye yansıyor. Bir sonraki teklisini heyecanla bekliyorum.
"Yanıma gel
Korkağım ben
Burada gitmeden
Yanıma gel
Cesaret edemem
Gülüşüme aldanma"
- 3
Yüksek lisans dönemimde tez yazarken genelde kafamı boşaltmak için God is an Astronaut çalma listesi açardım. Müzikleri mükemmel olduğu gibi albüm kapakları da kusursuzdu. 1 saatlik bir dinlemenin ardından kaldığım yere geri dönerdim. Aradan yıllar geçti ancak God is an Astronaut'un bu dinlendirici etkisi benden geçmedi.
Bu harika grup şimdi "Falling Leaves" adlı şarkısıyla hayatımıza bir sonbahar sevgisi gibi doğdu. Enstrumental müzik yapan İrlandalı post-rock müzik grubunun benim için favori şarkısı "Fragile". Bunun kolay kolay değişeceğini de sanmıyorum ancak çzidikleri çizginin altına hiç düşmeyen bir müzik grubu God is an Astronaut.
"Falling Leaves" de God is an Astronaut'tan genel olarak aldığım o tadı veriyor: Anda kal, anı hisset ve zihnini boşalt. Heyecanla öneriyorum.
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- 4
Keskin ikizlerden Keskin Band! 2013 yılında müzik hayatına başlayan Berkcan ve Mertcan ikiz kardeşlerin yeni teklisi: "Yalnızlıklar"
Alternatif ve indie tarzıyla öne çıkan Keskin Band'de bass gitarda Cem Ayar, davulda Bartu Özbatur var. Elektro gitar ve vokallerde ise Berkcan ve Mertcan kardeşler.
Açıkçası yavaş tempoda güzel bir Türkçe rock altyapısına hasret kaldığımı söyleyebilirim. Piyasanın şahsen pek dinleyemediğim değişik bir rap tarafından ele geçirilmesi, özellikle 90'larda ve 2000'lerin başında rock müziğin dominasyonuna özlemimi büyütüyor. Şarkılarının kalitesinin yanında, tarzlarının da güzelliği nedeniyle Keskin kardeşlere büyük bir teşekkür...
"Yalnızlıklar" şarkısının havası melankolik, adından da anlaşılacağı gibi. Vokal gayet başarılı. Müziğin dengesi sağlam.
"Yalnızlıklar
Seni buldu
Geceler boyu
Senin oldu"
- 5
Ve işte bir efsane: Polo & Pan! Paul Armand-Delille ve Alexandre Grynszpan'dan oluşan bu Fransız müzik ikilisiyle 2020 yılında tanıştım. Tüm yazıma renk katmış bir grup. Hala bu rengin tonlarını görebiliyorum. Bu şarkıları ise aslında efsaneleşmiş şarkılarının 10.yıldönümüne özel farklı bir versiyonu aslında. O şarkının adı da, "Dorothy"
Orijinali Spotify'da 50 milyon kere dinlenen şarkının bu versiyonu biraz daha tekno. Tropikal ve çeşitli kültürlerin özlerinden ezgiler içeren Polo & Pan müziği ise bu tarz değişikliğine tamamen uymuş, harikalığından bir şey kaybetmemiş.
Yazın son esintileri hala çevremizdeyken bu şarkıyı dinlemeden geçmeyin!