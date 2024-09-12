Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BMGK reformu: ABD, iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek | Dış Haberler

        BMGK reformu: ABD, iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek

        ABD'nin BMGK reformuna yönelik vizyonunun bugün açıklanacağı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkili, BMGK'ya Afrika kıtasından iki yeni daimi ülkenin dahil edilmesini ve gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den BMGK reformu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu için atılacak adımlar çerçevesinde iki Afrika ülkesinin BMGK'ya daimi üye olarak katılmasını ancak veto yetkisi verilmemesini desteklediğini bildirdi.

        AA muhabirinin üst düzey ABD yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ülkesinin BMGK reformuna yönelik vizyonunu bugün açıklayacak.

        ABDli yetkili, BMGK'ya Afrika kıtasından iki yeni daimi ülkenin dahil edilmesini isteyeceklerini kaydetti.

        Söz konusu ülkelerin veto hakkı bulunmasını istemediklerini aktaran yetkili, Afrika ülkelerinin daimi üye olarak katılımının BMGK'nın temsil gücünü artıracağını savundu.

        REKLAM

        Yetkili, veto hakkının genişletilmesinin ise BMGK'yı daha fazla kilitleyeceğini ifade ederek, ABD'nin Hindistan, Almanya, Japonya ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerinin de temsilinin artması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

        KÜÇÜK ADA ÜLKELERİNE GEÇİCİ ADAYLIK

        Yetkili, aynı zamanda gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için de bir geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını istediklerini söyledi.

        Yaklaşık 65 milyonun temsil edildiği bu ülkelerin BMGK'da "sözü" olmasının önemine işaret eden yetkili, bu ülkelerin görüşlerinin barış ve güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

        MÜZAKEREYE HAZIR

        Yetkili, söz konusu vizyonunu hayata geçirmek için ABD'nin müzakerelere açık olduğunu kaydetti.

        Bu çerçevede BM Genel Kurulu'nda BM Şartı'nın değiştirilmesi için oylama gerekeceğine işaret eden yetkili, ABD'nin diğer ülkelerle müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #BMGK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Habertürk Anasayfa