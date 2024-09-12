BMGK reformu: ABD, iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek
ABD'nin BMGK reformuna yönelik vizyonunun bugün açıklanacağı bildirildi. Üst düzey ABD'li yetkili, BMGK'ya Afrika kıtasından iki yeni daimi ülkenin dahil edilmesini ve gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını istediklerini söyledi
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu için atılacak adımlar çerçevesinde iki Afrika ülkesinin BMGK'ya daimi üye olarak katılmasını ancak veto yetkisi verilmemesini desteklediğini bildirdi.
AA muhabirinin üst düzey ABD yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ülkesinin BMGK reformuna yönelik vizyonunu bugün açıklayacak.
ABDli yetkili, BMGK'ya Afrika kıtasından iki yeni daimi ülkenin dahil edilmesini isteyeceklerini kaydetti.
Söz konusu ülkelerin veto hakkı bulunmasını istemediklerini aktaran yetkili, Afrika ülkelerinin daimi üye olarak katılımının BMGK'nın temsil gücünü artıracağını savundu.
Yetkili, veto hakkının genişletilmesinin ise BMGK'yı daha fazla kilitleyeceğini ifade ederek, ABD'nin Hindistan, Almanya, Japonya ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerinin de temsilinin artması gerektiğini düşündüğünü aktardı.
KÜÇÜK ADA ÜLKELERİNE GEÇİCİ ADAYLIK
Yetkili, aynı zamanda gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için de bir geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını istediklerini söyledi.
Yaklaşık 65 milyonun temsil edildiği bu ülkelerin BMGK'da "sözü" olmasının önemine işaret eden yetkili, bu ülkelerin görüşlerinin barış ve güvenlik için önemli olduğunu belirtti.
MÜZAKEREYE HAZIR
Yetkili, söz konusu vizyonunu hayata geçirmek için ABD'nin müzakerelere açık olduğunu kaydetti.
Bu çerçevede BM Genel Kurulu'nda BM Şartı'nın değiştirilmesi için oylama gerekeceğine işaret eden yetkili, ABD'nin diğer ülkelerle müzakereye hazır olduğunu bildirdi.
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