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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor

        Gelir İdaresi Başkanlığı, fiş almayanlara 5 bin TL'lik cezaya hazırlanıyor. Taslak kabul edilirse, fiş almayan tüketiciye 5 bin TL para cezası verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:45
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        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
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        Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıkları tespit edilen kişilere her bir belge için 5 bin TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

        Ancak nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı 5 iş gününden önce bildirirse ceza almayacak.

        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
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        Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler de verildi. Bu örneklerden biri de çocuğuna oyuncak alan bir baba örneği oldu. Örnek taslakta şu şekilde yer aldı:

        "Vergi mükellefi olan Bay (K)’nın 9/8/2024 tarihinde çocuğuna oyuncak

        aldığı ancak ÖKC fişini almadığı tespit edilmiştir. Bu durumda Bay (K)’nin bu alışverişinin

        mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Bay (K) adına 5.000 TL özel usulsüzlük cezası

        kesilecektir. Diğer taraftan satıcıya ise 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci

        fıkrasının (2) numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

        Öte yandan, sonraki dönemlerde mükellef adına 213 sayılı Kanunun 353 üncü

        maddesinin birinci fıkrasının (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca özel usulsüzlük cezası

        kesilmesi gerektiği durumlarda, adı geçenin mükellefiyetiyle ilgisi bulunmayan söz konusu fiil,

        cezanın hesaplanmasına yönelik tespit sayısında dikkate alınmayacaktır."

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