Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıkları tespit edilen kişilere her bir belge için 5 bin TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Ancak nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı 5 iş gününden önce bildirirse ceza almayacak.

Fatura düzenlemeyene ağır ceza Haberi Görüntüle

Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler de verildi. Bu örneklerden biri de çocuğuna oyuncak alan bir baba örneği oldu. Örnek taslakta şu şekilde yer aldı:

"Vergi mükellefi olan Bay (K)’nın 9/8/2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldığı ancak ÖKC fişini almadığı tespit edilmiştir. Bu durumda Bay (K)’nin bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Bay (K) adına 5.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Diğer taraftan satıcıya ise 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Öte yandan, sonraki dönemlerde mükellef adına 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca özel usulsüzlük cezası

kesilmesi gerektiği durumlarda, adı geçenin mükellefiyetiyle ilgisi bulunmayan söz konusu fiil, cezanın hesaplanmasına yönelik tespit sayısında dikkate alınmayacaktır."