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        Haberler Gündem Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti

        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti

        İstanbul Eyüpsultan'da talihsiz bir olay meydana geldi. Husumetlisinin bacağına ateş eden adamın silahından çıkan kurşun sekerek alışveriş yapan kadına isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 00:27 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:27
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          İstanbul Eyüpsultan'da bir kişi akşam saatlerinde takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu.

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          Seken kurşunlardan biri sokakta alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.

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          Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisini bir süre takip eden silahlı şüpheli, sokak ortasında ateş etmeye başladı.

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          ALIŞVERİŞ YAPARKEN YARALANDI

          Çok kez ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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          "DENGESİZCE ATEŞ EDİYOR, MERMİ KADINA GELİYOR"

          Olayı gören mahalle sakini Ahmet Furkan Gören, "Çocuk buradan geliyor, yüzü maskeli bir çocuk. 5 dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor, ateş etmeye başlıyor. Adam silahına davranınca çocuk buradan kaçıyor. Çocuk kaçarken dengesizce ateş ediyor, mermi kadına geliyor" dedi.

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