Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
İstanbul Eyüpsultan'da talihsiz bir olay meydana geldi. Husumetlisinin bacağına ateş eden adamın silahından çıkan kurşun sekerek alışveriş yapan kadına isabet etti
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İstanbul Eyüpsultan'da bir kişi akşam saatlerinde takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu.
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Seken kurşunlardan biri sokakta alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.
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Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisini bir süre takip eden silahlı şüpheli, sokak ortasında ateş etmeye başladı.
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ALIŞVERİŞ YAPARKEN YARALANDI
Çok kez ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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"DENGESİZCE ATEŞ EDİYOR, MERMİ KADINA GELİYOR"
Olayı gören mahalle sakini Ahmet Furkan Gören, "Çocuk buradan geliyor, yüzü maskeli bir çocuk. 5 dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor, ateş etmeye başlıyor. Adam silahına davranınca çocuk buradan kaçıyor. Çocuk kaçarken dengesizce ateş ediyor, mermi kadına geliyor" dedi.