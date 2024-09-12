Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
Dünya'nın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen başladı
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Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçti.
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşamasına gelindi.
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Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşüne başladı.
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SpaceX'in geliştirdiği uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13:50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı.
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4 kişilik ekibin yaklaşık 2 saat sürecek uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza atacağı biliniyor.
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SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için 10 Eylül'de Florida'dan Falcon 9 roketini fırlattı.
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Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı.
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Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.