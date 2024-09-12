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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin son dakika haberi | Narin cinayetinin şüphelileri adliyede! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!

        Narin Güran cinayetinin 22 şüphelisi, sabah saat: 05.30 sıralarında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler 5 gündür ifade veriyordu. Zanlılar arasında Narin'in annesi, babası ve ağabeyi gibi aile üyeleri de yer alıyor.

        Giriş: 12.09.2024 - 09:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:41
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        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        CANSIZ BEDENİ TAŞLARLA GİZLENMİŞTİ

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

        AĞAÇ DALLARIYLA ÖRTÜLMÜŞTÜ

        Amca Salim Güran tutuklu.
        Amca Salim Güran tutuklu.

        Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

        İTİRAFÇI KONUŞTU

        İtirafçı Nevzat Bahtiyar cezaevinde.
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar cezaevinde.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini para karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

        TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Anne Yüksel ve baba Arif Güran şüpheliler arasında.
        Anne Yüksel ve baba Arif Güran şüpheliler arasında.

        Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın, "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diye kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

        22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, 4 amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sabah saatlerinde sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soruşturma savcısı tarafından ifadeleri alınacak.

        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
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