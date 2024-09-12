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Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde dün saat 23.10'da 3 katlı metruk bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri binanın çökmesi sırasında yoldan geçerken hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.

Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, K9 köpeği ve cihazlarla göçükte yaptığı arama çalışmaları sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybına rastlanmadı.

Enkazın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. İSTANBUL VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Fatih'te 3 katlı metruk bir bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Enkaz altında kalan yok" dendi. REKLAM "DAHA ÖNCE BİNADAN SESLER GELİYORDU" Berber dükkanı işleten Adnan Işık, yıkılan binanın eski olduğunu belirterek, "Daha önce binadan sesler geliyordu. Binanın sahibine de söyledik. Çok eski bir bina. Olay günü de binada çatırtılar oldu. Ben sesleri duyduktan sonra çıktım yolun karşısına geçtikten sonra yıkıldı.” dedi.

Bu arada, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu.