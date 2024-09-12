Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmasına izin verilmesi Batı'nın savaşa katılması anlamına gelir | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmasına izin verilmesi Batı'nın savaşa katılması anlamına gelir

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığını savundu. Putin, "Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." dedi.

        Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’na katılmasının ardından "Rossiya-1" devlet televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere’de gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu konuda kavramların değiştirildiğini söyledi.

        Putin, "Burada Kiev yönetimine Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi veya yasak getirilmesi söz konusu değil. Ukrayna bunu insansız hava araçları ve diğer araçlar ile zaten yapıyor. Ancak yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması halinde ise farklı bir durum söz konusu." dedi.

        Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Putin, "Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün. Bunlar da ya Avrupa Birliği (AB) ya ABD veya genel olarak NATO'ya ait uydu bilgileri olabilir. Diğer önemli ve kilit unsur, söz konusu füze sistemleri sadece NATO ülkelerinin askeri personeli tarafından çalıştırılabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamıyor." diye konuştu.

        Putin, Ukrayna yönetimine Rus topraklarına saldırı düzenlemesine izin verilmesi veya verilmemesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olup olmayacağı yönünde kararın alınmasıyla ilgilidir. Bu kararın alınması, NATO ülkeleri, ABD, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katıldığı anlamına gelecek. Bu da çatışmanın özünü ve doğasını önemli ölçüde değiştirecek. Bu, NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecek. Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        ABD'den BMGK reformu
        ABD'den BMGK reformu
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Habertürk Anasayfa