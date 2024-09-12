Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin güran son dakika haberi: Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!

        Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde, şüpheli durumun olmadığı, 5 yaşında hastanede tedaviye alınan abla Tülin Güran'ın, teşhisinin zatürre olduğu öğrenildi. Bu nedenle küçük çocuğa otopsi işlemi yapılmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da, 2009 yılında Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Narin Güran'ın (8) yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

        Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etmişti. Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti.

        TEDAVİ SÜRECİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı ve travma bulgusu olmadığı öğrenildi.

        ZATÜRRE NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldı ve burada vefat etti.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILMAMIŞ

        Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı aktarıldı.

        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Haberi Görüntüle
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Haberi Görüntüle
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tülin Güran
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Habertürk Anasayfa