Diyarbakır'da, 2009 yılında Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Narin Güran'ın (8) yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etmişti. Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti.

Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı ve travma bulgusu olmadığı öğrenildi.

ZATÜRRE NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldı ve burada vefat etti.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILMAMIŞ

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı aktarıldı.

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