Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim

BABA: 1,5 YILDIR KIZIMA HER TÜRLÜ EZİYETİ YAPTI

Maktulün babası H.T. ise sanığın 1,5 yıldır kızına her türlü eziyeti yaptığını iddia etti. Kızını boşanması için ikna edip avukata götürdüğünü anlatan H.T, "Sanıkla konuştum, 'o öyle kolay değil' dedi. 'Biz ancak ölürsek boşanırız. Başka türlü boşanmam.' dedi. Kızıma, 'Bu adama geri dönersen, seni öldürür.' dedim. Beni dinlemedi. 2 torunum var. Kızım çocuklarına çok düşkündü. Onlar için istemedi. O da kızımı öldürdü. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.