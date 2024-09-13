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        Haberler Dünya İsrail'de siber istihbarat biriminin komutanı 7 Ekim'deki "başarısızlığı" nedeniyle istifa etti | Dış Haberler

        İsrail'de siber istihbarat biriminin komutanı 7 Ekim'deki "başarısızlığı" nedeniyle istifa etti

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken, ülkedeki siber istihbarat biriminin komutanı Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılara karşı "başarısızlığını" gerekçe göstererek istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:30
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        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
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        İsrail'de siber, dijital istihbarat toplamak ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'ün başında bulunan Tuğgeneral Yossi Shariel, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılara karşı "başarısızlığını" gerekçe göstererek istifa etti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tuğgeneral Shariel'in istifasına ilişkin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tuğgeneral Shlomi Binder'i bilgilendirdiği aktarıldı.

        İsrail ordu radyosu tarafından yayımlanan istifa mektubunda, "7 Ekim sabahı saat 06.29'da görevimde başarısız oldum." ifadesini kullandı.

        KAN'ın haberine göre, Shariel'in istifasına ilişkin İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Birim 8200'ün başındaki Shariel'in bugün komutanlarına ve maiyetindekilere emekliye ayrılmak istediğine ilişkin bilgi verdiği, yakın gelecekte görevini bırakacağı aktarıldı.

        İsrail'de siber istihbarattan sorumlu Birim 8200'ün başına 2021'de geçen Shariel’in istifası, İsrail askeri istihbarat komutasında 7 Ekim saldırılarıyla ilgili yaşanan ilk istifa değil. Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da, 7 Ekim 2023'ü gerekçe göstererek istifa etmişti.

        Gazze çevresinde 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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        #israil
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