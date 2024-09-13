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        Haberler Dünya Donald Trump ile Kamala Harris arasında düello muamması | Dış Haberler

        Donald Trump ile Kamala Harris arasında düello muamması

        ABD başkanlığı için yarışan Donald Trump ile Kamala Harris'in canlı yayındaki ilk karşılaşması milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi. Düellonun ardından Harris'in ekibi yeni bir münazara daha talep etti, ancak Trump düellonun kazananı olduğunu öne sürdü ve yeni bir tartışmaya katılmayacağını söyledi. Harris ise seçmenlerin bir düelloyu daha hak ettiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 08:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 08:47
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        Trump ile Harris arasında düello muamması
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        ABD'de 5 Kasım'da Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçim hazırlıkları sürüyor.

        Donald Trump ve Kamala Harris'in 10 Eylül gecesi canlı yayında ilk kez kozlarını paylaştıkları anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. 67 milyonun ekrana kilitlendiği düellonun ardından seçim öncesinde bir düellonun daha olması yönünde tartışmalar başladı.

        Kamala Harris, bir seçim mitinginde "Seçmenlere başka bir tartışma borçluyuz" ifadelerini kullanırken, Donald Trump, başka hiçbir tartışmaya katılmayacağını söyledi.

        Harris'in seçim ekibi, düellonun ardından yaptıkları ilk açıklamada Trump ile bir karşılaşma daha talep etti.

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        "BİR BOKSÖR DÖVÜŞÜ KAYBETTİĞİNDE AĞZINDAN ÇIKAN İLK SÖZLER 'RÖVANŞ İSTİYORUM' OLUR"

        Ancak Trump'tan bu çağrıya olumlu yanıt gelmedi. Trump açıklamasında, "Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözler 'rövanş istiyorum' olur. Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı yapılan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

        "SEÇMENLER BİR DÜELLOYU DAHA HAK EDİYOR"

        Trump'ın bu açıklamalarının ardından konuşan Harris, Kuzey Carolina eyaletinde düzenlediği mitingde, seçmenler bir düelloyu daha hak ettiğine inandığını söyledi.

        Diğer yandan, Trump-Harris düellosunun ardından CNN tarafından yapılan ilk ankette izleyicilerin yüzde 63'ü Harris'in yüzde 37'si Trump'ın daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

        Economist tarafından yapılan son ankette ise, Kamala Harris'in iki puan önde olduğu görüldü. Ankete sonucuna göre, Harris yüzde 49.2'lik, Trump 46.7'lik bir destek aldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Kamala Harris
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