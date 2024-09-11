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        Haberler Dünya Trump'tan münazaraya damga vuran sözler: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor | Dış Haberler

        Trump'tan münazaraya damga vuran sözler: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor

        5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık Seçimi öncesinde Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'le ilk defa bir münazarada karşı karşıya gelen Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Springfield kentindeki göçmenler için, "Buraya geliyorlar ve kedileri köpekleri yiyorlar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:22
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        "Göçmenler kedileri köpekleri yiyor"
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        Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki münazarada iki başkan adayı ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj, İsrail-Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi pek çok konu hakkında karşı karşıya geldi ancak bir konu var ki, tüm münazaranın en öne çıkan başlıklarından oldu.

        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
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        Eski Başkan Donald Trump münazarada, göçmenlerin Springfield, Ohio'da çok sayıda evcil hayvanı yediğini iddia etti. "Springfield'da köpekleri yiyorlar. Kedileri yiyorlar. Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar." diyen Trump, göçmen karşıtlığını münazara performansının en önüne koydu.

        Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü JD Vance tarafından da tekrarlanan bu iddia hakkında konuşmaya devam ederken başını salladı ve güldü.

        Springfield polisi, bu iddiayı yalanlıyor. Yaklaşık 60 bin nüfuslu Springfield, son dört yılda çoğu Haiti'den olmak üzere 15 ila 20 bin göçmen kabul etti.

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