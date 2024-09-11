Seferovic Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi!
Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Portekiz basınına konuştu ve milli yıldızdan övgüyle bahsetti.
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2020 yazında Galatasaray'a 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, özellikle son 3 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
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Milli takıma kadar yükselen ve sarı-kırmızılıların kazandığı 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncu, son oynanan İzlanda maçında da hat-trick yaptı.
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Milli yıldız bu dönemde, Rusya'dan gelen teklifleri reddederek 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.
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2022 yazında G.Saray'a kiralık gelen ve 6 ay sarı-kırmızılı takımda kalan Haris Seferovic, Portekiz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcu için övgüyle bahsetti.
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32 yaşındaki İsviçreli santrfor, Kerem'in her zaman çok çalıştığını ve Benfica'nın hücumunda önemli bir parça olabileceğini kaydetti.
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Sözlerine devam eden Seferovic, "Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. G.Saray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.
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KEREM'İN G.SARAY KARNESİ
2020-21: 29 maç 6 gol, 3 asist
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
2023-24: 54 maç 15 gol, 9 asist
2024-25: 6 maç 2 gol, 3 asist