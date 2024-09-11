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        Meteoroloji saat verdi! 7 kent için "sarı" alarm! 3 bölgeye dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurdun batı kesiminde şiddetli sağanak bekleniyor. 7 kentimiz için sel ve su taşkını uyarısında bulunuldu. 3 bölgemizde yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 07:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:46
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        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemizin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA, EGE VE AKDENİZ DİKKAT

        Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        7 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından bugün şiddetli sağanak nedeniyle "sarı" alarm verilen 7 ilimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla.

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        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 32, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURSA: 32, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 34, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 28, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 32, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 33, Parçalı ve az bulutlu

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        AMASYA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık

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