Mourinho'dan Osimhen itirafı: Galatasaray harika bir oyuncu aldı

REKLAM advertisement1

Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Osimhen transferini yorumladı. Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, Nijeryalı golcü hakkında hem eleştirilerde bulundu hem de övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Osimhen harika bir oyuncu. Eğer ben 70-75 milyon ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsaydım Osimhen'i alırdım. Harika bir oyuncu. Tabi ki farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların bir önemi yok, önemli olan şey Galatasaray kesinlikle harika bir oyuncu aldı."

💥 "VICTOR OSIMHEN HARİKA BİR OYUNCU!"



🗣️ José Mourinho: "Victor Osimhen, harika bir oyuncu... 70-75 milyon € verme imkanına sahip bir kulüpte olsaydım alırdım. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Sadece davranış biçimini beğenmiyorum, kendini çok yere atıyor. En son rakip… pic.twitter.com/jHDfW9xuvH — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024

REKLAM

"OSIMHEN'E 'EN İYİ 2 AFRİKALI OYUNCUDAN BİRİSİN' DEDİM" "Victor ile bir problemim yok. Tam tersi çok iyi bir ilişkim var. Ama ona karşı her oynadığımda onunla konuşuyorum çünkü davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini çok yere atıyor. Son kez Roma - Napoli maçını oynadığımızda onunla bir konuşma yaptım ve ona dedim ki 'Bak! Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Didier Drogba, Samuel Eto’o, George Weah vardı… Böyle davranamazsın.' Kendisini yere çok atıyor. Onunla problemim bu. Ama 10 dakika sonra iyiyiz, çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye Ligi ve Galatasaray için tabii ki harika bir oyuncu." "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri" Haberi Görüntüle Jose Mourinho, HT Spor'da! Haberi Görüntüle "Arda Güler üst seviye bir kalite" Haberi Görüntüle