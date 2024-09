Jose Mourinho özel röportajı, HT Spor'da!

Spor camiasına yepyeni bir soluk getirecek Türkiye'nin yeni spor kanalı "HT SPOR", yayın hayatına resmen başladı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajı için HT SPOR'u seçti. Portekizli hoca, gündemi sarsan açıklamalarıyla HT SPOR'daydı! Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse sordu, Jose Mourinho yanıtladı...

İşte Mourinho'nun sözleri:

"Bugüne kadar Avrupa'nın en büyük takımlarında koçluk yaptınız. Neden Türkiye?"

"Bence Fenerbahçe beni seçti. Bence tam tersi şekilde oldu. Ben sakin bir şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı kulüplerle, farklı başkanlarla, farklı sportif direktörlerle görüşmüştüm. Beni motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının -ki o dönem 2 değil başkan adayı sayısı 3'tü. 3 başkan adayının da hepsi benimle görüştü, hepsi beni istedi. Bu da bu kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Sonra adım adım görüşmeler devam etti. Toplantı üstüne toplantı yaptık. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario, masaya bu kulübün hırslarını, acılarını, yara izlerini, hayallerini ve koşullarını koydular. Ben de yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim bu duruma. Çünkü tekrardan İngiltere Premier Lig, tekrardan İtalya Serie A, tekrardan Portekiz değil… Benim için yenilikti burası. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemi sonlandırma hırsı vardı. Gün gün, hafta hafta. Ben de bunun nedenini daha iyi anlıyorum. Bu kulübün hayallerini daha iyi anlıyorum ve ben de bir parçası olmak istiyorum."

"Ben buyum. Sanırım o cümleyi ilk defa orada kullandım. “Bu forma benim derim” dedim ama ilk defa bu hissi yaşamıyorum. Benim profesyonellik duygum bu. Gittiğim her kulüp benim kulübüm haline gelir. Gittiğim her kulüpte ben önemli değilimdir. Kulüp önemlidir, taraftar önemlidir, oyuncular önemlidir. O hayaller önemlidir. Ben sadece elde etmek istedikleri şeylere yardım etmeye çalışan biriyim. “Bu forma benim derim” söylemi doğru. Bakın üzerimdekini sabah 8'de giydim. En erken akşam 7 gibi eve giderken çıkaracağım. Söylediğim şu anlama geliyor; ben de onlardan biriyim. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim."

"Çok fazla şey duydum. Eğer duyduğum her şeye inansam eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlediğim her şeye inanmam. Ben daha çok kendim öğrenmeyi tercih ediyorum. Türk teknik direktörler buradaki kültürü daha iyi anlıyorlar. Ülkeyi daha iyi tanıyorlar, daha iyi anlıyorlar. Bu yüzden ben de Türkiye Ligi'nin özelliklerini öğrenebildiğim kadar öğrenmek için uğraşıyorum. Bütün odak noktam bu. Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin çok yakın arkadaşı olduğuna inanamam. Çünkü buna inanırsam zaten eşyalarımı toplar giderim. Çünkü futbol bu değil. Muhtemelen kültürel anlamda adapte olmak Türk teknik direktörler için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. Ben Portekiz'den 20 yıl önce ayrıldım ve dört farklı ülkede çalıştım. Her zaman çabuk öğrenme, çabuk adapte olma, kupalar kazanabilme becerim oldu. Burada da deneyeceğim şey bu."