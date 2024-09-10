Soğuk havalar bastırmadan bir yere not edin! Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler

Ihlamur

Yine kış mevsiminin vazgeçilmez çaylarından biri olan Ihlamur var şimdi de sırada... Soğuk algınlığına ve gribe neden olabilecek virüslerin ve bakterilerin etkisini düşürmek için bağışıklığınızı yüksek tutmaya ihtiyacınız var. Bağışıklığınızı güçlendirmek için de Ihlamura... Ihlamur çağı vücut ısısını yükselttiği gibi içeriğindeki müsilaj madde sayesinde göğsünüzü de yumuşatır. Kış aylarında listelerinizden eksik etmemenizde fayda var...