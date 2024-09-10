Milli yüzücü Umut Ünlü hayata yüzmeyle tutundu!

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2001 yılında Van'da iki elinin ve ayağının yapışık şekilde doğduğunu kaydeden Ünlü, "19 yaşıma geldiğimde hayatımda hiçbir amacımın olmadığını hissettim ve Bedensel Engelliler Federasyonu'na destek olmaları için bir mail atarak başvuruda bulundum. Cevap olarak Duran Arslan hocamın numarasını attılar ve onunla görüştüm. bana yüzme öğreteceğini söyledi ve beni Türkiye'de derece almam için motive etti." dedi.

"OLİMPİYAT HEDEFİM YOKTU"

İlk başlarda olimpiyatlarda derece almayı düşünmediğini belirten milli yüzücü, "Acaba yüzebilecek miyim diye ilk etapta düşündüm çünkü hiç suya girmemiştim. Sudan korkuyordum. O zamanlar olimpiyatlarda derece almayı falan düşünmüyordum." ifadelerini kullandı.

REKLAM "1 ayda yüzmeyi öğrendim ve hocam bana destek oldu." diyen Umut Ünlü, "Haftada 6 gün, günde 5 saat boyunca antrenman yapıyorum." dedi. "İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM" Hayat hikayesinde bilinmeyenleri anlatan Ünlü, "İnsanların ve arkadaşlarımın bakışlarından dolayı kendimi gereksiz biri hissetim. Hayatta bir amacım olmadığımı hissetmem beni kötü bir döneme sevk etti. O dönemden sağ salim çıktım ve bu anları yaşadım." şeklinde konuştu. DURAN ARSLAN: DAHA FAZLASINI ALACAĞIZ! Milli yüzücüden övgüyle bahseden Duran Arslan, "1 ayda yüzmeyi öğrenen Umut, 4 tane Türkiye rekoru kırdı ve onun sonucunda oturarak bir karar verdik. Umut da Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek madalya kazanmak istediğini dile getirdi. Seneye Dünya Şampiyonası'nda daha fazlasını alacağız. Üstüne koya koya devam edeceğiz. Yüzme Federasyonu'muz bize tüm kapıları açtı." dedi.

"Umut Ünlü, şu an Türkiye'deki 2 altın madalya alan ilk ve tek sporcu. Günlük 5 saat antrenmanı da 6 saate çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla madalyayla döneceğiz." ifadelerini kullandı. TARİHE GEÇTİ Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024'te adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı. Henüz 23 yaşındaki milli sporcu, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında 2 altın madalya alarak, yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Umut Ünlü ayrıca, paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu oldu.