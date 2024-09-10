Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli yüzücü Umut Ünlü hayata yüzmeyle tutundu! - Diğer Haberleri

        Milli yüzücü Umut Ünlü hayata yüzmeyle tutundu!

        2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda 2 altın madalya kazanarak tarihe geçen Umut Ünlü ve antrenörü Duran Arslan, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gün Başlıyor programında Ela Rümeysa Cebeci'nin sorularını cevaplayan Ünlü, film gibi hikayesinin perde arkasını anlattı ve intiharın eşiğinden döndüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 10.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2001 yılında Van'da iki elinin ve ayağının yapışık şekilde doğduğunu kaydeden Ünlü, "19 yaşıma geldiğimde hayatımda hiçbir amacımın olmadığını hissettim ve Bedensel Engelliler Federasyonu'na destek olmaları için bir mail atarak başvuruda bulundum. Cevap olarak Duran Arslan hocamın numarasını attılar ve onunla görüştüm. bana yüzme öğreteceğini söyledi ve beni Türkiye'de derece almam için motive etti." dedi.

        "OLİMPİYAT HEDEFİM YOKTU"

        İlk başlarda olimpiyatlarda derece almayı düşünmediğini belirten milli yüzücü, "Acaba yüzebilecek miyim diye ilk etapta düşündüm çünkü hiç suya girmemiştim. Sudan korkuyordum. O zamanlar olimpiyatlarda derece almayı falan düşünmüyordum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "1 ayda yüzmeyi öğrendim ve hocam bana destek oldu." diyen Umut Ünlü, "Haftada 6 gün, günde 5 saat boyunca antrenman yapıyorum." dedi.

        "İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM"

        Hayat hikayesinde bilinmeyenleri anlatan Ünlü, "İnsanların ve arkadaşlarımın bakışlarından dolayı kendimi gereksiz biri hissetim. Hayatta bir amacım olmadığımı hissetmem beni kötü bir döneme sevk etti. O dönemden sağ salim çıktım ve bu anları yaşadım." şeklinde konuştu.

        DURAN ARSLAN: DAHA FAZLASINI ALACAĞIZ!

        Milli yüzücüden övgüyle bahseden Duran Arslan, "1 ayda yüzmeyi öğrenen Umut, 4 tane Türkiye rekoru kırdı ve onun sonucunda oturarak bir karar verdik. Umut da Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek madalya kazanmak istediğini dile getirdi. Seneye Dünya Şampiyonası'nda daha fazlasını alacağız. Üstüne koya koya devam edeceğiz. Yüzme Federasyonu'muz bize tüm kapıları açtı." dedi.

        "Umut Ünlü, şu an Türkiye'deki 2 altın madalya alan ilk ve tek sporcu. Günlük 5 saat antrenmanı da 6 saate çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla madalyayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

        TARİHE GEÇTİ

        Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024'te adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı.

        Henüz 23 yaşındaki milli sporcu, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında 2 altın madalya alarak, yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

        Umut Ünlü ayrıca, paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
        Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Habertürk Anasayfa