Jose Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri: En-Nesyri, Cenk Tosun, Kostic

REKLAM advertisement1

Türkiye'nin yeni spor kanalı HT Spor yayın hayatına Jose Mourinho röportajı ile bomba bir giriş yaptı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, HT Spor'da Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtladı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de transferin kapandığını belirtirken yapılan transferler hakkında da önemli sözler söyledi. İşte Mouriho'nun sözleri...

"BİZİM İÇİN TRANSFERİN KAPANDIĞINI BELİRTMEK İSTERİM"

"Türk kulüplerinin Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Bence bir anlamda avantaj sağlayabilecek bir durum. Çünkü çoğu ülkede transfer kapandığı için Türk kulüpleri normalde alamayacakları oyuncuları alma fırsatı yakalıyor ama bir yandan da zorluk yaratıyor. Mesela biz Lugano ve Lille ile oynarken, Avrupa Şampiyonası nedeniyle antrenmanda yer almayan oyuncularımız hariç onun dışında bizim için transfer henüz bitmemişti. Bu asla bir eleştiri değil, gerçeklik bu. Şimdi transfer döneminin neredeyse sonuna geldik. Bizim için transferin kapandığını belirtmek isterim. Bugün kapanabilir ve bence kulüp iyi bir iş çıkarttı."

🎙️ José Mourinho: Transfer sezonunda iyi bir iş çıkarttık. Bir teknik direktör için transferler her zaman gecikmiştir. pic.twitter.com/4v8ZVIf9CU — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 REKLAM "İDEAL DURUM BİRİNCİ GÜN KADROSUNUN TAM OLMASIDIR" "Bir teknik direktör için transferler her zaman gecikmiştir. Çünkü bir teknik direktör için ideal durum birinci gün kadrosunun tam olmasıdır. Ama futbol artık böyle değil. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var, Uluslar Ligi var... Tüm bu turnuvalarla birlikte oyuncular artık neredeyse tatil yapamıyorlar. Benim oyuncularım büyük bir efor sergilediler. Bazıları geri dönüp Avrupa elemelerinde takımlarına yardım edebilmek için sadece bir hafta tatil yaptı. Çok zor bir durum. Kulüpler için de yönetmesi zor bir durum. Şöyle bir tezatlık var. Mesela ben transferlerimi erken yaparım ama belki daha sonra karşıma çıkabilecek büyük fırsatları kaçırmış olurum. Zor bir durum. Bu anlamda ben yönetimin yerinde veya sportif direktörün yerinde olmak istemezdim. Onlar için yönetmesi ve denge bulması zor bir durum."

"KOSTIC ÇOK FAZLA ÇÖZÜM SUNACAK BİZE" "Takım nerede ihtiyaç duyarsa oyuncular orada oynamalı. Çünkü oyuncular önemli değil, kulüp önemli. Sadece kulüp önemli, sadece takım önemli. Oyuncular da takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacaklar. Tabii ki. Kostic neden geldi çünkü takımımızdan harika bir yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik yaşadığımız bir durum içerisindeydik. Kostic geride üçlü de oynayabiliyor, dörtlü de oynayabiliyor. Kanat bek olarak oynayabiliyor, sol bek olarak oynayabiliyor, sol kanat olarak oynayabiliyor. Gerektiğinde sol orta saha olarak bile oynayabilir... Bu anlamda çok fazla çözüm sunacak bize. Tecrübeli bir oyuncu. Harika bir yarışmacı zihniyete sahip ve takımımızı da çok iyi, dengeli bir şekilde tamamlıyor. Her pozisyonda iyi seçeneklerimiz var. Bu yüzden de yönetimin çıkarmış olduğu işten dolayı mutluyum."

🎙️ Jose Mourinho: Kostic bize çok fazla çözüm sunabilecek bir futbolcu. pic.twitter.com/lH3rKylV2J — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 "CENK TOSUN HARİKA BİR SEÇENEKTİ" "Biliyorsunuz forvet pozisyonunda büyük bir değişiklik oldu. Takımımızda geçen seneden sadece Dzeko kaldı. Yabancı oyuncu sayısı, Türk oyuncu sayısı, UEFA listesi gibi tüm bu durumları analiz etmemiz gerekti. Bu sebeplerden dolayı Cenk Tosun bizim için harika bir seçenekti. Aynı zamanda hem tecrübesi hem de ligi iyi tanıması sebebiyle aynı zamanda üst düzey bir forvete gittik. Biz onun arkasında onu yedekleyecek bir forvet almak istemedik. Biz kadromuzda üst düzey forvetler olsun istedik. Kulüp de bunu yapabilmek için müsait durumdaydı." 🎙️ Jose Mourinho: Medina hakkında konuşamam, o Boca Juniors oyuncusu. pic.twitter.com/MLZqtPLJmR — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 "DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEYEN OYNAYACAK" "En-Nesyri harika bir oyuncu. İnsanların ne konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Aslında Türkçe konuşamamanın iyi şeylerinden biri de bu. Televizyonu açıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Belki de böylesi benim için harika bir durum ama tahmin edebiliyorum, insanlar diyordur. “Dzeko’yu oynat, birlikte oynasınlar, birlikte oynamazlar, ne olacak?” Olacak şey şu ki, Fenerbahçe'nin sahada hep üst düzey bir forveti olacak. Olacak olan şey bu. 1., 2., 3. diye bir şey yok. Daha iyi performans sergileyen oynayacak. Bazen birlikte oynayacaklar, bazen Cenk Tosun oynayacak."

"ÇARŞAMBA GÜNÜ EN AZ MAÇ OYNAYACAK TÜRK TAKIMI BİZİZ!" "Avrupa Ligi'nde minimum 8 maç oynayacağız. Maçların oynandığı günlere bakacak olursak çok şanssızız. Çünkü çarşamba günü en az maç oynayacak Türk takımı biziz. Avrupa maçlarını genellikle perşembe günleri oynayacağız ve hafta sonuna toparlanabilmek için daha az vaktimiz olacak. Bunun için bizim bir takıma ihtiyacımız var. 11 oyuncu değil, takıma ihtiyacımız var ve şu anda da her pozisyonda dengeli bir takımımız var."