Bakan Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Eygi'nin kaybının 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Blinken, yapılan soruşturmanın sonuçlarının hem haksızlığı hem de sebepsizliği ortaya koyduğunu belirtti.

"Bir protestoya katıldığı için hiçkimse vurulmayı ve öldürülmeyi hak etmiyor." diyen Blinken, "Bize göre İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarındaki değişiklikler de dâhil olmak üzere, bazı temel değişiklikler yapması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Kirby, İsrail ordusunun kendi içindeki ilk soruşturmasını tamamladığını, Eygi'nin öldürülmesindeki hatalarını kabul ettiklerini ve soruşturmayı askeri savcılığa aktardıklarını belirterek, "Bu, İsrail ordusu için olağandışı bir adım. Biz de bu süreci çok yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili İsrail'de yürütülen soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini belirterek, "Bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi." dedi.

Eygi'nin ölümünün trajik olduğunu kaydeden Kirby, "Bakan Blinken'ın da söylediği gibi bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi. O yüzden bu durum bizim için çok endişe verici." diye konuştu.

Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma talebine ilişkin şu anda bir yorum yapmayacağını belirten Kirby, öncelikle cezai soruşturmanın sonucunun netleşmesini ve sorumluların ne şekilde hesap vereceğini görmek istediklerini, ona göre başka bir adım atıp atmayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, "Anladığımız kadarıyla İsrail'deki ortaklarımız bu olup biten şeyin koşullarını araştırıyor. Biz de bulgularını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz" demişti.