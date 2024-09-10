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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı! Elif hayatını kaybetti, Keziban yaralandı - Kan donduran saldırı | Son dakika haberleri

        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı! Elif hayatını kaybetti, Keziban yaralandı

        Konya'da bir saldırgan, karısını birlikte gittiği eczanede defalarca bıçakladı. İnsanın kanını donduran anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Keziban A. hastaneden tedavi altına alınırken, kaçan Ecir A. yakalandı. Kentte meydana gelen bir diğer vahşette de Elif Ceren A. adlı kadın, masaj salonunda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:49
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        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
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        Konya'da bir kadın eczanede eşi tarafından bıçaklandı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, 28 Ağustos günü Çarşamba günü bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü.

        BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı. Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eczaneden kaçtı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Keziban A.'nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİR VAHŞET DAHA

        Kentte ayrıca bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir masaj salonunda 30 yaşındaki Elif Ceren A'yı bıçaklanmış halde görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Ceren A'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        #son dakika
        #Konya
        #Son dakika haberler
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