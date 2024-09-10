İstanbul'da yaşandı! Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı

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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Sancaktepe’de yaşandı. Kendilerine “Çekdar” adı veren suç örgütü, önce metal üretimi yapan bir iş yeri sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İş yeri sahibi vermedi. Bunun üzerine iş yerine motosikletle gelen suç örgütü üyeleri, önce el bombası attı; ardından iş yerine tabut şeklinde hazırlanmış çelenk gönderdi. Başsavcılık, şüpheliler hakkında 6 suçtan 59 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

İŞ YERİNE EL BOMBALI SALDIRI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Sancaktepe’de 25 Şubat’ta gece yarısı metal üretimi yapan bir iş yerine el bombası atıldı. Patlayan bomba nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Bombalı saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Başsavcılık başlattığı soruşturmayı genişletti, bombanın neden atıldığı araştırıldı.

REKLAM 10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER Çekdar isimli suç örgütü üyelerinin, iş yeri sahibinden 10 milyon lira para istediği ve iş yeri sahibine gözdağı vermek amacıyla bombalama eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespitlere göre bombalama eyleminin ardından suç örgütünün yurt dışında yaşayan firari yöneticisi Mesut Aktürk, iş yeri sahibini arayıp “Eylemi biz yaptık” dedi, bomba pimi fotoğrafı attı. Böylece iş yeri sahibi üzerinde korku ve baskı oluşturmaya çalıştı. SOSYAL MEDYA HESABINDAN “MISSION PASSED” PAYLAŞIMI Bombalama eyleminden bir gün sonra suç örgütü, bombalanan iş yerine örgüt yönetici Mesut Aktürk’ün lakabı olan “KONKÜR” yazılı tabut şeklinde hazırlanmış çelenk gönderdi. Suç örgütünün firari lideri Ömer Baran Kandemir ise sosyal medya hesabından iş yerinin fotoğrafının üzerine “Mission Passed” şeklindeki “Görev geçildi” anlamına gelen yazıyla paylaşım yaptı.

“TOPLUMDA YER EDİNEMEMİŞ EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK KİŞİLER SUÇ ÖRGÜTÜNE KATILIYOR” İddianamede suç örgütüyle ilgili çarpıcı tespitler de yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Suç işlemek amacıyla bir araya gelen kişiler; genellikle hemşericilik, akrabalık, cezaevi arkadaşlığı, geçmişteki suç birliktelikleri vb. illiyet bağlarıyla bir araya gelen kişilerdir. Örgüt üyelerinin genel olarak gelir düzeyi düşük, çok çocuklu aile bireyleri oldukları, yine eğitim seviyesi düşük, toplumda yer edinememiş olup bu saygınlığı örgüt ile kazanmak düşüncesinde olan ve örgüt faaliyetleri dışında herhangi bir sabit işte çalışmayan kişiler oldukları bilinmektedir.”

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bombalama eylemiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 6 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYOR Hazırlanan iddianamede örgütün işleyişi de anlatıldı. Suç örgütünün DHKP/C gibi aşırı sol terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen iddianamede, örgüt liderinin Ömer Baran Kandemir olduğu, yöneticisinin ise Mesut Aktürk olduğu belirtildi. Interpol’ün yurt dışında olan bu iki şüpheli hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu da iddianamede vurgulandı.

8 ŞÜPHELİNİN 59’AR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Güvenlik kamerası görüntülerini, şüphelilerin mesajlaşmalarını ve diğer delilleri dikkate alan savcılık, bombalama olayıyla ilgili 8 şüphelinin bağlantısını tespit etti. Hazırlanan iddianamede 8 şüphelinin de “Nitelikli yağma”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “Silahlı suç örgütüne üye olma”, “Patlayıcı madde ile mala zarar verme”, “İş ve çalışma hürriyetinin ihlali” ve “Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçundan 59’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 2’si firari 6’sı tutuklu 8 sanık, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.