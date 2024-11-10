Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
Galatasaray ve Fenerbahçe tribünleri, Süper Lig'de oynadıkları karşılaşmalar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına bir koreografi yaptı.
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RAMS PARK'TA 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.
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İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu.
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Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.
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Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.
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Öte yandan ayrıca karşılaşma öncesinde Atatürk’ün sevdiği müzikler çalındı.
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ÜLKER STADI'NDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.
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Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.
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Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.
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İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.
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Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.