Galatasaray Zalewski transferinde mutlu sona yakın!

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Galatasaray, hem dörtlü savunmada orta sahada hem de üçlü savunma kurgusunda sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Nicola Zalewski için bastırıyor.

Romalı oyuncunun transferinin bitmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray Zalewski'den sonra orta saha transferi de yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek ve orta sahada oynayan 22 yaşındaki Nicola Zalewski, bu sezon şimdiye dek 3 maçta Roma forması giydi.

Polonya Milli Takımıyla da 2 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.