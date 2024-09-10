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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Zalewski transferinde mutlu sona yakın! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Zalewski transferinde mutlu sona yakın!

        Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, , Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere... Galatasaray'ın Polonyalı oyuncunun kulübü Roma ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

        Giriş: 10.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:01
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        Galatasaray transferi bitiyor!
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        Galatasaray, hem dörtlü savunmada orta sahada hem de üçlü savunma kurgusunda sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Nicola Zalewski için bastırıyor.

        Romalı oyuncunun transferinin bitmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

        Galatasaray'ın Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklif yaptığı belirtildi.

        Galatasaray Zalewski'den sonra orta saha transferi de yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Sol bek ve orta sahada oynayan 22 yaşındaki Nicola Zalewski, bu sezon şimdiye dek 3 maçta Roma forması giydi.

        Polonya Milli Takımıyla da 2 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.

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