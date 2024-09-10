Aras Bulut İynemli, 'Deha'daki karakterini anlattı

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Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, Umut Aral'ın yönetmenliğinde çok yakında SHOW TV'de seyircilerle buluşacak Ay Yapım imzalı, 'Deha' dizisi için geri sayım sürüyor. Kadrosu, hikayesi ve tanıtımıyla merak uyandıran dizinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, 'Deha' dizisinde hayat verdiği Devran karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

Başarılı oyuncu dizideki Devran karakterini şu cümlelerle anlattı: Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul'un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan bir adam Devran.' Bugüne kadar yer aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerden tam not alan İynemli'nin yayınlanan karakter afişi de dikkatleri bir kez daha Devran karakterine çeviriyor.

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'yu buluşturan 'Deha' çok yakında SHOW TV'de!