İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

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Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Muhtar amca Salim Güran’ın Narin’in cesedini yok etmesi için 200 bin lira teklif ettiğini söyleyip herkesin yanıtını aradığı o günü anlatmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat Bahtiyar ifadesinde muhtar amca Salim Güran’ın isteği üzerine Narin’in cansız bedenini bulunduğu yere kendisinin sakladığını itiraf etti. Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ifade tutanağına şöyle yansımıştı:

REKLAM "BANA 'BUNU YOK EDECEKSİN" DEDİ “21 Ağustos’ta evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran’ı aradım. ‘Ben arıza için yetkilileri ararım’ dedi. Benim evim ve muhtar Salim Güran’ın evi arasında yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Evden 23 AN 630 plaka aracım ile çıktım, sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plakalı araçla Salim Güran’ın geldiğini gördüm. Bana korna ve selektör yaptı. Araçtan indik. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dedi.

"ARACIMI DERENİN KENARINDA DURDURDUM" Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımda ayak paspasının olduğu yere koydum. Aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran, ayrılmadan önce Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum. "AYAĞININ KESİK OLUP, OLMADIĞINI HATIRLAMIYORUM" Çuvalı aracımdan alarak elime almıştım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum, çünkü çok telaşlıydım. Çevrede ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım, üzerine bir taş koydum. 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim.”

REKLAM ARAÇLA TAŞIMIŞ İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından Narin Güran’ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıkmıştı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görülmüştü. "SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ..." Bu arada ifadesinde Narin’i arama çalışmalarına katıldığını, cinayeti Salim Güran’ın işlediğini düşündüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar, “Narin’in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince itiraf ettim. Salim Güran güçlüdür, adamları var. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Sosyal medyada babası Arif Güran’a ‘Sana öyle acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın’ demiş” dedi.

KEŞİF YAPILMIŞTI Narin’in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi’nin kenarında dün öğleden sonra keşif yapıldı. Amcası Salim Güran’ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin’in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar jandarma eşliğinde götürüldüğü dere kenarında yer göstermeleri yaptı. BAKAN TUNÇ: İTİRAFÇI TUTUKLANDI Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Tunç paylaşımında, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 10, 2024 Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi! Haberi Görüntüle