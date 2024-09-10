Jose Mourinho: Arda Güler üst seviye bir kalite
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk röportajını HT SPOR'a verdi. Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'ye birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Portekizli teknik adam, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.
HT SPOR'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
Öncelikle eski kulübü Real Madrid'in transfer politikasına dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Dünyanın en büyük kulübü, yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olur. Real Madrid dünyadaki en iyi genç oyuncuları ya da potansiyel olarak en iyi oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Vinicius ve Rodrygo’yu çocukken aldılar. Jude Bellingham var, çok genç. Arda var, çok genç. Şimdi Endrick. En iyi genç oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkartıyorlar. İyi seçiyorlar çünkü o kulüpte oynamak için karakter çok önemli." dedi.
"GENÇ ARDA BÜYÜK KARAKTER GÖSTERİYOR"
Mourinho, Arda Güler ile ilgili ise, "Oyuncu ‘burada oynamak için yeteri kadar iyiyim, burada olmaktan korkmuyorum’ diye düşünmeli. Genç Arda bu büyük karakteri gösteriyor. Üst seviye bir kalite. Ancelotti öğrenmek için harika bir teknik direktör. Milli takım için oynamak, Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalara gitmek, ülkeyi omuzlarında hissetmek onun için çok önemli. Tabi ki büyük bir ülke. Harika bir geleceğe doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.