Jose Mourinho: Arda Güler üst seviye bir kalite

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HT SPOR'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

🎙️ Jose Mourinho: Arda Güler büyük bir karakter ve üst seviye bir kalite. pic.twitter.com/Gi16oKgUGk — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024

Öncelikle eski kulübü Real Madrid'in transfer politikasına dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Dünyanın en büyük kulübü, yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olur. Real Madrid dünyadaki en iyi genç oyuncuları ya da potansiyel olarak en iyi oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Vinicius ve Rodrygo’yu çocukken aldılar. Jude Bellingham var, çok genç. Arda var, çok genç. Şimdi Endrick. En iyi genç oyuncuları alma konusunda harika bir iş çıkartıyorlar. İyi seçiyorlar çünkü o kulüpte oynamak için karakter çok önemli." dedi.

"GENÇ ARDA BÜYÜK KARAKTER GÖSTERİYOR" Mourinho, Arda Güler ile ilgili ise, "Oyuncu ‘burada oynamak için yeteri kadar iyiyim, burada olmaktan korkmuyorum’ diye düşünmeli. Genç Arda bu büyük karakteri gösteriyor. Üst seviye bir kalite. Ancelotti öğrenmek için harika bir teknik direktör. Milli takım için oynamak, Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalara gitmek, ülkeyi omuzlarında hissetmek onun için çok önemli. Tabi ki büyük bir ülke. Harika bir geleceğe doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. Mourinho'dan Osimhen itirafı! Haberi Görüntüle Jose Mourinho, HT Spor'da! Haberi Görüntüle "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri" Haberi Görüntüle