Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jose Mourinho, HT Spor'da konuştu: Galatasaray'ın lig maçlarında fark var! - Galatasaray Haberleri

        Jose Mourinho, HT Spor'da konuştu: Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!

        Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR, yayın hayatına bomba bir röportajla başladı. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a verdi. Portekizli teknik adam, 'Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor' sözlerinin sorulmasıyla ilgili konuştu. İşte Mourinho'nun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Mourinho, "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var." sözlerini kullandı.

        İşte Mourinho'nun Galatasaray sözleri:

        "UMARIM RİZE'DE YAŞADIĞIMIZI ÇOK FAZLA YAŞAMAYIZ"

        "Umarım Rize’de yaşadığımız gibi durumları çok fazla yaşamayız. Skor 5-0 olduğu için herkes unutuyor. O maçta ilk yarıda gördüğüm şeyi unutmayacağım. Umarım ilk ve son olur. Bence onlara karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da Jurgen Klopp da olsa, ya da birkaç haftalık genç bir hoca da olsa kurallar onlar için aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Sahada Cristiano da olsa Messi de olsa… İlk maçını bize karşı oynayan 16 yaşındaki Deniz de olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır. Kulübün statüsü fark etmez. Büyük kulüp de olsa küçük kulüp de olsa… İkinci ligden gelen bir takım da olsa şampiyon takım da olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır."

        REKLAM

        "GALATASARAY'IN LİG MAÇLARINDA FARK VAR"

        "Galatasaray’ın yerel maçlarına baktığım zaman bir fark var. Bir fark var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Üstelik liginize yurtdışında da saygı duyulmasını istiyorsanız… Belki insanlar mütevazı değilsin diyebilirler. Tamam, mütevazı değilim. Ama bence benim burada olmam ligin daha çok dikkat çekmesini sağlıyor. Bence bu ligin yurtdışında güvenilir olabilmesi için bu işlerin bitmesi gerekiyor. Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Beşiktaş yok. Hiçbir şey yok. Takımlar, hocalar, oyuncular var ve herkes için aynıdır. Benim fikrim bu ki hayatım boyunca futbolun içinde oldum."

        "İlk maçta Okan Buruk ne istiyorsa alıyor demiştiniz kartlarla ilgili. Son maçta da hakemle ilgili konuştunuz. Bazı problemler mi görüyorsunuz bu konuda?"

        "Bu dönemde hakemler ile ilgili konuşurken bana en çok zevk veren neydi biliyor musun? Hakemle ilgili çok iyi şeyler konuştuğum zaman. Bu bana daha çok zevk veriyor. Evimizdeki son maçımızda genç bir hakem vardı. 30 yaşında. Türk liginde 3 ya da 4 maç yönetmiş. Harika bir iş çıkardı. Oyunu çok iyi kontrol etti. İki tarafa da adildi. Maçtan sonra hem biz hem rakip takım ona saygı duyarak sahadan ayrıldık. Onun hakkında çok iyi konuştum. Bu bana daha çok zevk veriyor. Deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldığımızda maç sonu hakemi tebrik ettim. Bu bana zevk veriyor. Ben 5-0 kazandığımız maçın sonunda hakemi eleştiriyorum. Çünkü o ilk yarı kabul edilemez. Verdiği kararlar kabul edilemez. Galatasaray’ın ilk maçındaki hakemi de gördüm. Siyah ile beyaz gibiydi.

        Sadece kendimle ilgili konuşmuyorum. Çünkü ben Türkiye’ye geldim, Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye için çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye Ligi için çalışıyorum. Bir ürün geliştirmek için bazı sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü günün sonunda bu ürünü satmanız gerekiyor. Futbola yeniden yatırım yapmak için daha fazla para kazanmanız gerekiyor. Daha iyi bir ürün satmanız gerekiyor. Daha iyi bir ürün satmak istiyorsanız, daha iyi bir ürün için hep birlikte çalışmamız gerekiyor."

        "Kasımpaşa maçından sonra büyük bir derbi var. Bunun için heyecanlı mısınız?

        "Şunu demek isterim, oyuncularım Kasımpaşa karşısında gol atmalı. Çünkü Kasımpaşa’yı yenmeliyiz. Derbi öncesi son maç. Biliyorum sadece burada değil, Real Madrid - Barcelona, Roma - Lazio, Inter - Milan... İnsanlar derbileri erkenden düşünmeye çok yatkın. Çok erkenden düşünmek yanlış. Pazar günü oynamamız gereken önemli bir maç var. Almamız gereken 3 puan var. Pazar günü savaşmamız gerekiyor. Pazartesi oyuncular için izin günü ama size şunun sözünü verebilirim, pazartesi günü ben izinli olmayacağım. Kafamı tamamen Galatasaray maçına vereceğim ama şu anda o maçı bir saniye bile düşünmüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Bakan Fidan Mısır'da
        Bakan Fidan Mısır'da
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Habertürk Anasayfa