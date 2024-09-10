Jose Mourinho, HT Spor'da konuştu: Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!

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Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Mourinho, "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var." sözlerini kullandı.

İşte Mourinho'nun Galatasaray sözleri:

"UMARIM RİZE'DE YAŞADIĞIMIZI ÇOK FAZLA YAŞAMAYIZ"

"Umarım Rize’de yaşadığımız gibi durumları çok fazla yaşamayız. Skor 5-0 olduğu için herkes unutuyor. O maçta ilk yarıda gördüğüm şeyi unutmayacağım. Umarım ilk ve son olur. Bence onlara karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da Jurgen Klopp da olsa, ya da birkaç haftalık genç bir hoca da olsa kurallar onlar için aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Sahada Cristiano da olsa Messi de olsa… İlk maçını bize karşı oynayan 16 yaşındaki Deniz de olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır. Kulübün statüsü fark etmez. Büyük kulüp de olsa küçük kulüp de olsa… İkinci ligden gelen bir takım da olsa şampiyon takım da olsa fark etmez. Kurallar herkes için aynıdır."

🎙️ Jose Mourinho: Umarım Rize'de yaşadığımız gibi durumları çok fazla yaşamayız. 5-0 olduğu için herkes unutuyor. O maçta ilk yarıda gördüğüm şeyi unutmayacağım. Umarım ilk ve son olur. pic.twitter.com/OuTa8zy8x8 — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 REKLAM "GALATASARAY'IN LİG MAÇLARINDA FARK VAR" "Galatasaray’ın yerel maçlarına baktığım zaman bir fark var. Bir fark var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Üstelik liginize yurtdışında da saygı duyulmasını istiyorsanız… Belki insanlar mütevazı değilsin diyebilirler. Tamam, mütevazı değilim. Ama bence benim burada olmam ligin daha çok dikkat çekmesini sağlıyor. Bence bu ligin yurtdışında güvenilir olabilmesi için bu işlerin bitmesi gerekiyor. Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Beşiktaş yok. Hiçbir şey yok. Takımlar, hocalar, oyuncular var ve herkes için aynıdır. Benim fikrim bu ki hayatım boyunca futbolun içinde oldum."

🎙️ Jose Mourinho: Galatasaray'a karşı bence farklı bir bakış var. Doğama aykırı bir şey. Çünkü 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola, Ancelotti, Klopp veya birkaç haftalık genç bir hoca da olsa kurallar herkes için aynıdır. Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığım zaman bir… pic.twitter.com/KJX4D7ac12 — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 "İlk maçta Okan Buruk ne istiyorsa alıyor demiştiniz kartlarla ilgili. Son maçta da hakemle ilgili konuştunuz. Bazı problemler mi görüyorsunuz bu konuda?" "Bu dönemde hakemler ile ilgili konuşurken bana en çok zevk veren neydi biliyor musun? Hakemle ilgili çok iyi şeyler konuştuğum zaman. Bu bana daha çok zevk veriyor. Evimizdeki son maçımızda genç bir hakem vardı. 30 yaşında. Türk liginde 3 ya da 4 maç yönetmiş. Harika bir iş çıkardı. Oyunu çok iyi kontrol etti. İki tarafa da adildi. Maçtan sonra hem biz hem rakip takım ona saygı duyarak sahadan ayrıldık. Onun hakkında çok iyi konuştum. Bu bana daha çok zevk veriyor. Deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldığımızda maç sonu hakemi tebrik ettim. Bu bana zevk veriyor. Ben 5-0 kazandığımız maçın sonunda hakemi eleştiriyorum. Çünkü o ilk yarı kabul edilemez. Verdiği kararlar kabul edilemez. Galatasaray’ın ilk maçındaki hakemi de gördüm. Siyah ile beyaz gibiydi.

Sadece kendimle ilgili konuşmuyorum. Çünkü ben Türkiye’ye geldim, Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye için çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye Ligi için çalışıyorum. Bir ürün geliştirmek için bazı sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü günün sonunda bu ürünü satmanız gerekiyor. Futbola yeniden yatırım yapmak için daha fazla para kazanmanız gerekiyor. Daha iyi bir ürün satmanız gerekiyor. Daha iyi bir ürün satmak istiyorsanız, daha iyi bir ürün için hep birlikte çalışmamız gerekiyor." 🎙️ Jose Mourinho: Ben 5-0 kazandığımız maç sonunda hakemi eleştiriyorum. Çünkü o ilk yarı kabul edilemez. Galatasaray'ın ilk maçındaki hakemi de gördün. Siyah ile beyaz gibiydi. pic.twitter.com/AcK6ycESEk — HT Spor (@HTSpor) September 10, 2024 "Kasımpaşa maçından sonra büyük bir derbi var. Bunun için heyecanlı mısınız?

"Şunu demek isterim, oyuncularım Kasımpaşa karşısında gol atmalı. Çünkü Kasımpaşa’yı yenmeliyiz. Derbi öncesi son maç. Biliyorum sadece burada değil, Real Madrid - Barcelona, Roma - Lazio, Inter - Milan... İnsanlar derbileri erkenden düşünmeye çok yatkın. Çok erkenden düşünmek yanlış. Pazar günü oynamamız gereken önemli bir maç var. Almamız gereken 3 puan var. Pazar günü savaşmamız gerekiyor. Pazartesi oyuncular için izin günü ama size şunun sözünü verebilirim, pazartesi günü ben izinli olmayacağım. Kafamı tamamen Galatasaray maçına vereceğim ama şu anda o maçı bir saniye bile düşünmüyorum."