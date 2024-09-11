14. Kıbrıs'ta araç kullanırken herhangi bir şey yemek veya içmek yasaktır.

15. İsviçre'de arabanızı Pazar günü yıkayamazsınız.

16. Tipik Alman modasına göre, arabanız çalışır durumda olmalıdır ve otobanda herhangi bir nedenle durmak veya arıza yapmak kesinlikle yasaktır (buna yakıtsız kalmak da dahildir).

Kaynak: Wilsons, Ez Air Park, Car Wow