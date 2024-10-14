İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda'nın konuğu olacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ertelenme ya da yer değişikliği ihtimali son kontrollerin ardından ortadan kalktı.

Zeminin donması nedeniyle erteleme gündeme gelirken TSİ 16.45'te sahaya çıkan UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇIMIZ

İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

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Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszyński yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Marcin Kochanek olacak. Maçta Pawel Malec VAR, Krzysztof Myrmus ise AVAR olarak görev yapacak.

Grubun diğer maçında, aynı saatte Galler ile Karadağ karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılarımız, grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, ikinci maçta İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Millîlerimiz, oynadıkları son maçta Karadağ'ı 1-0 yenmişti. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında A Millî Takımımıza 3-1 yenilmiş ve son maçında Galler ile sahasında 2-2 berabere kalmıştı.

Dördüncü maçların öncesinde Ay-Yıldızlılarımız, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.